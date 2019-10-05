Бородюк об увольнении Хохлова: слова руководства "Динамо" должны подкрепляться действиями

В субботу "Динамо" на выезде проиграло "Оренбургу" со счетом 0:2 в матче 12-го тура чемпионата России, после чего Хохлов подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды, руководство клуба ее приняло. 23 сентября руководство бело-голубых заявило о том, что доверяет Хохлову и специалист сохранит свой пост до зимней паузы в чемпионате России. Последний матч перед зимней паузой в чемпионате России "Динамо" проведет 6 декабря на выезде против петербургского "Зенита".

"Мне непонятна логика руководства клуба, - заявил Бородюк. - Сначала они говорят, что доверяют Хохлову и оставляют его до декабря, а сейчас он уходит - ну если уж вы говорите, что доверяете ему, тогда идите до конца, повлияйте на футболистов, поддержите тренера, к тому же оставалось семь туров до зимней паузы. Конечно, мы не знаем, как складываются отношения в "Динамо" между руководством и тренером, но ведь они [руководители] публично заявили, что оставят его, публичное слово имеет громадное значение. Ведь они могли заявить, например, что дают Хохлову три игры на исправление ситуации, видимо, мы теперь живем в такое время, когда слово ничего не значит".

Бородюк не снимает ответственности с Хохлова за результаты команды. "Конечно, результат является определяющим фактором успеха. Но я уверен в том, что Хохлов является высококвалифицированным тренером и правильно строил тренировочный процесс, он сделал все возможное. Мне кажется, что некоторым игрокам "Динамо" нужно пересмотреть свое отношение к футболу и еще раз подумать, за какой клуб они играют", - отметил он.

В прошлом туре после матча с "Оренбургом" (1:2) руководство московского "Спартака" отправило в отставку Олега Кононова с поста главного тренера. На встрече с болельщиками 15 сентября генеральный директор красно-белых Томас Цорн заявил, что руководство выражает доверие Кононову. "Здесь точно такая же ситуация, как в "Спартаке". То есть если тебе сейчас говорит руководство, что доверяет тебе, то можно сразу идти паковать чемоданы", - заключил Бородюк.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков после 12 матчей.