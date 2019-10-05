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Футбол в Германии

Дубль Адамяна принес "Хоффенхайму" победу в матче чемпионата Германии с "Баварией"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Хоффенхайма"
Саркис Адамян (в центре) EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Саркис Адамян (в центре)
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 5 октября. Мюнхенская "Бавария" дома проиграла "Хоффенхайму" со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.

В составе "Баварии" отличился Роберт Левандовский (73-я минута), у "Хоффенхайма" дубль сделал армянский нападающий Саркис Адамян (54, 79).

Также в субботу леверкузенский "Байер" на своем поле сыграл вничью с "Лейпцигом" (1:1). "Байер" является соперником московского "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов, "Лейпциг" - соперником петербургского "Зенита". "Фрайбург" дома сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (2:2).

В турнирной таблице чемпионата Германии лидирует "Бавария" (14 очков), которая по дополнительным показателям опережает "Лейпциг", "Байер" и "Фрайбург", набравших столько же очков.

"Бавария" сыграет на выезде с "Аугсбургом" в матче восьмого тура 19 октября, в тот же день "Лейпциг" дома встретится с "Вольфсбургом". "Байер" 18 октября в гостях сыграет с "Айнтрахтом" (Франкфурт-на-Майне).

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