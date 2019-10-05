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ЧМ по легкой атлетике

Олимпийский чемпион Рёлер не сумел выйти в финал в метании копья на ЧМ по легкой атлетике

Немецкий спортсмен показал в квалификации 23-й результат
Томас Рёлер EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Томас Рёлер
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Немецкий спортсмен Томас Рёлер, ставший олимпийским чемпионом 2016 года в метании копья, не сумел выйти в финал чемпионата мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

28-летний спортсмен показал в квалификации 23-й результат (79,23 м). В финал вышли семь спортсменов, сумевших выполнить квалификационный норматив (84,00 м), и пять атлетов, показавших лучшие результаты из числа оставшихся. Россияне не принимают участия в этой дисциплине.

Рёлер также является чемпионом Европы 2018 года.

Финал в данном виде программы состоится в воскресенье. Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

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