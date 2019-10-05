Около 200 человек приняли участие в акции "Шагаем по стране вместе с ГТО" в Калуге

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Физкультурная акция "Шагаем по стране вместе с ГТО" завершилась в Калужской области в субботу. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела управления Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГАУ КО "ЦСП Анненки" Ирина Овсянкина.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского дня ходьбы.

"В рамках мероприятия работала площадка ГТО, где любой желающий мог выполнить нормативы по силовой гимнастике, метанию мяча в цель, а также по скандинавской ходьбе и смешанному передвижению, - сказала Овсянкина. - Мы предлагали выполнить нормативы в официальном режиме тем, кто зарегистрирован, или же попробовать свои силы по желанию. Помимо этого, работала консультационная площадка по вопросам ГТО - люди могли узнать все, что их интересует по данным вопросам, а также с чего начать свой путь навстречу комплексу. Все участники акции получили сувениры и дипломы участников Всероссийского дня ходьбы от Министерства спорта Калужской области".

"Далее в рамках этой площадки состоялась торжественная церемония, на которой посол ГТО от Калужской области Валерий Кобелев и заместитель министра спорта области Роман Жуленко вручили около 20 знаков отличия, - добавила Овсянкина. - Через площадку ГТО сегодня прошло порядка 200 человек, всего во Всероссийском дне ходьбы поучаствовали около 1500 калужан".