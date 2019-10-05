Чемпионка ОИ Макнил дисквалифицирована за фальстарт в беге на 100 м с барьерами на ЧМ

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Американская спортсменка Брианна Макнил, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года в беге на 100 м с барьерами, была дисквалифицирована за фальстарт в квалификации на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

После просмотра видеоповтора с фальстартом 28-летняя спортсменка покинула беговую дорожку в слезах.

Помимо победы на Олимпийских играх Макнил стала первой на чемпионате мира 2013 года в Москве и завоевала серебряную награду на чемпионате мира в помещении (2016).

Полуфиналы и финал в данном виде программы состоятся в воскресенье. Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.