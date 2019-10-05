Призер ОИ Соколова не сумела выйти в финал в прыжках в длину на ЧМ по легкой атлетике

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Россиянка Елена Соколова, являющаяся серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, не смогла пробиться в финал в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

33-летняя спортсменка показала 24-й результат в квалификации (6,43 м). В финал вышли три спортсменки, которые выполнили квалификационный норматив (6,75 м), и девять спортсменок, показавших лучшие результаты из числа оставшихся. В пятницу россиянка Дарья Клишина снялась с соревнований по прыжкам в длину на чемпионате мира из-за травмы.

Соколова также является серебряным призером чемпионата Европы в помещении (2009), победительницей Европейских игр (2019) и серебряным призером Универсиады в Казани (2013).

Финал в данном виде программы пройдет в воскресенье. Чемпионат мира завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе. На счету российских спортсменов шесть наград: две золотые, три серебряные и одна бронзовая.