"Не получилось". Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера московского "Динамо"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" в субботу приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Такое решение было вынесено после гостевого поражения от "Оренбурга" (0:2) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которое опустило бело-голубых на предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице. Это поражение стало четвертым подряд во всех турнирах. В текущем сезоне РПЛ "Динамо" лишь дважды добилось победы, проиграв при этом в шести матчах и добившись четырех ничейных результатов. Четыре поражения бело-голубые потерпели дома, победа в родных стенах одержана всего одна, еще один матч завершился вничью.

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Вопрос об отставке Хохлова назревал в течение этого сезона, и после матча десятого тура чемпионата России против "Сочи" (2:3) Хохлов признался на пресс-конференции, что у него "не получилось" на посту главного тренера. Официального сообщения об отставке специалист не сделал, но недвусмысленно дал понять, что в ближайшее время оно последует. "Подам ли в отставку? Скоро все узнаете, у меня действительно не получилось", - заявил тогда Хохлов. Однако на следующий день руководство бело-голубых выпустило официальное заявление о том, что Хохлов останется на посту главного тренера до зимней паузы в чемпионате России. "Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займет время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами. Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию с учетом значительно обновленного состава", - заявило руководство. "Динамо" серьезно обновилось в летнее трансферное окно. Перед началом сезона на усиление состава бело-голубых были выделены внушительные средства, по данным портала Transfermarkt, "Динамо" в летнюю трансферную кампанию потратило на новых футболистов порядка €40 млн. После официального заявления результаты команды не улучшились, болельщики скандировали кричалки за увольнение Хохлова. После игр с "Сочи" и владивостокским "Лучом" в 1/16 финала Олимп - Кубка России (0:1) футболисты общались с активными болельщиками клуба, которые в агрессивной форме выражали недовольство тем, что происходит с "Динамо" в этом сезоне. В 2012 году болельщики "Динамо" приезжали на базу команды после семи поражений в восьми стартовых матчах чемпионата, болельщики в резкой форме высказали недовольство игрой и результатами команды, а также самоотдачей некоторых игроков. Примечательно, что после этого динамовцы, находившиеся на последнем месте в турнирной таблице, смогли выдать серию побед и финишировать на седьмом месте по итогам сезона. Руководство слова не держит После увольнения Хохлов в разговоре с пресс-службой "Оренбурга" пожелал динамовцам найти высококвалифицированного специалиста. "Надеюсь, что те люди, которые придут, все-таки помогут "Динамо" справиться с этой ситуацией и выведут на тот уровень, которого ожидают болельщики", - сказал Хохлов. Также специалист подчеркнул, что не ищет оправданий за удручающие результаты команды и время для отставки пришло.

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Если сам Хохлов полностью принимает на себя вину за произошедшее, то не все могут согласиться с 43-летним специалистом. Например, бывший футболист "Динамо", заслуженный тренер России Александр Бородюк в беседе с ТАСС упрекнул руководство клуба в решении принять отставку главного тренера. "Мне непонятна логика руководства клуба. Сначала они говорят, что доверяют Хохлову и оставляют его до декабря, а сейчас он уходит - ну если уж вы говорите, что доверяете ему, тогда идите до конца, повлияйте на футболистов, поддержите тренера, к тому же оставалось семь туров до зимней паузы", - сказал Бородюк. "Ведь они [руководители] публично заявили, что оставят его, публичное слово имеет громадное значение. Ведь они могли заявить, например, что дают Хохлову три игры на исправление ситуации, видимо, мы теперь живем в такое время, когда слово ничего не значит", - добавил Бородюк. Также он выразил поддержку Хохлову, назвав его "высококвалифицированным тренером", который "правильно строил тренировочный процесс". Безусловно, ответственными за результаты команды являются и сами футболисты. Например, половина денег на трансферы была потрачена на полузащитника Максимилиана Филиппа, приобретенного у немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Немец на третьей минуте матча с "Локомотивом" (1:2) отметился красивым голом со штрафного, после чего забил победный мяч в следующей игре с "Тамбовом" (2:0). Но в последних встречах Филипп выглядел вяло, мало двигался и практически не угрожал воротам соперников, в игре 10-го тура с "Ростовом" (0:3) он сыграл только 20 минут, выйдя на замену, а встречу с "Оренбургом" и вовсе провел на скамейке запасных. "Мне кажется, что некоторым игрокам "Динамо" нужно пересмотреть свое отношение к футболу и еще раз подумать, за какой клуб они играют", - отметил Бородюк. Большая часть футболистов оказались в распоряжении Хохлова уже по ходу чемпионата, а не во время предсезонных сборов. Видимо, главному тренеру так и не удалось за короткий промежуток времени поставить игру, ни один из футболистов не успел стать лидером команды. Хохлов запомнится хорошим "Что же до работы Хохлова, то она нормальная, команда вылетала из премьер-лиги, после этого нужен был год на адаптацию в высшем дивизионе, и в том составе, что был в прошлом году, был недостаток квалифицированных футболистов, но клуб сохранил место в элите, а это значит, что работа нормальная", - заявил в беседе с ТАСС бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин.

Хохлов работает в системе "Динамо" с 2011 года, он занимал должности помощника тренера и тренера молодежной команды, которую дважды приводил к чемпионству. Хохлов возглавил "Динамо" после неудачного старта команды в сезоне-2017/18, сменив Юрия Калитвинцева, который сезоном ранее вернул команду в элиту, выиграв первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). При Хохлове команда, находившаяся до его прихода на предпоследнем месте, начала показывать более яркий футбол и набирать очки. В результате динамовцы финишировали на восьмом месте, одержав во втором круге победы над принципиальными соперниками - ЦСКА (2:1) и "Спартаком" (1:0). Хохлов получил доверие со стороны руководства и болельщиков, но клуб не смог сохранить в составе лучшего игрока того сезона - Александра Ташаева, который попал в расширенный список национальной сборной для подготовки к домашнему чемпионату мира и перешел в "Спартак". В сезоне-2018/19 "Динамо" порой демонстрировало интересную игру, но раз за разом команду подводила реализация моментов. Болельщики спокойно относились к ситуации, понимая ограниченность тренера в исполнителях. Команда заняла 12-е место. Руководство "Динамо" возлагало большие надежды на хорошие результаты в чемпионате страны. Впервые с сезона 2008 года, когда бело-голубые завоевали бронзовые медали, динамовцы начали чемпионат на стадионе в Петровском парке, на реконструкцию которого ушло больше десяти лет. Символично, что в сезоне-2008 Хохлов был капитаном и одним из лидеров "Динамо". Следующую страницу истории "Динамо" напишет кто-то другой, чье имя может стать известным в ближайшее время. Среди кандидатов на вакантное место главного тренера в "Динамо" называются любимец спартаковских болельщиков Массимо Каррера, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и другие. По информации некоторых СМИ, вслед за Хохловым в отставку может подать исполняющий обязанности спортивного директора бело-голубых Роман Орещук, решение о его увольнении может быть рассмотрено на ближайшем заседании совета директоров.