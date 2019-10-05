Вице-чемпионка ОИ кенийка Обири победила в беге на 5000 м на чемпионате мира

ДОХА, 5 октября. /ТАСС/. Кенийская легкоатлетка Хеллен Обири одержала победу в беге на дистанции 5000 м на чемпионате мира. Соревнования проходят в Дохе.

29-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 14 минут 26,72 секунды, второй стала ее соотечественница Маргарет Челимо Кипкембой (14.27,49), установившая личный рекорд, третьей - немка Констанце Клостерхальфен (14.28,43). Россиянки не принимали участия в данной дисциплине.

Клостерхальфен стала второй спортсменкой из Германии в истории, которой удалось завоевать медаль чемпионата мира в беге на дистанции более 3000 метров. Впервые этого достижения добилась Кэтрин Вессель, завоевавшая бронзу на дистанции 10000 метров в 1987 году.

Обири стала двукратной чемпионкой мира, также на ее счету бронзовая награда мирового первенства, которую она завоевала в Москве. Обири является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

Сборная Кении занимает второе место в общекомандном зачете, в активе кенийских спортсменов четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Лидирует команда США (10-10-3), третью строчку занимает сборная Китая (3-3-3). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.