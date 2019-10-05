"Монако" на выезде проиграл "Монпелье" в чемпионате Франции, Головин был удален

ТАСС, 5 октября. Футболисты "Монако" на выезде проиграли "Монпелье" со счетом 1:3 в матче девятого тура чемпионата Франции.

В составе "Монпелье" голы забили Флоран Молле (31), Педру Мендеш (39) и Энди Делор (56). У "Монако" отличился Виссам Бен Йеддер (69). Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был удален за вторую желтую карточку на 82-й минуте встречи.

Головин удален с поля в матчах чемпионата Франции во второй раз, впервые это произошло в сезоне-2018/19 в гостевом матче 18-го тура против "Лиона" (0:3), тогда футболист получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на четыре матча.

"Монако" прервал серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья), подопечные Леонарду Жардима занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав девять очков после девяти матчей. "Монпелье" идет пятым, имея в активе 14 очков после девяти встреч.

В следующем туре "Монако" 20 октября дома сыграет с "Ренном", "Монпелье" днем ранее на выезде встретится с "Реймсом".