Российские гимнастки вышли в финал чемпионата мира в командном многоборье

ТАСС, 5 октября. Женская сборная России квалифицировалась в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

Сборная России в составе Лилии Ахаимовой, Александры Щеколдиной, Дарьи Спиридоновой, Анастасии Агафоновой и Ангелины Мельниковой в квалификации показала третий результат (168,080 балла). Первое место заняла команда США (174,205), второй стала сборная Китая (169,161).

Мельникова (56,599 балла, четвертый результат) и Ахаимова (54,932; 12) вышли в финал личного многоборья. В опорном прыжке в финале выступит Ахаимова (14,633; 7). В упражнениях на брусьях в финале выступят Спиридонова (15,016; 2) и Мельникова (14,700; 8). В финале вольных упражнений за награды поборются Мельникова (14,100; 4) и Ахаимова (13,933; 6). В упражнениях на бревне российские спортсменки не сумели пробиться в финал.

Мировое первенство является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. На турнире в Штутгарте гимнасты разыграют лицензии в личном многоборье среди женщин и мужчин.

8 октября будут разыграны медали в женском командном многоборье, финал в женском индивидуальном многоборье состоится 10 октября, медали в отдельных видах будут разыграны 12 октября. Чемпионат мира завершится 13 октября.