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КХЛ

Умер бывший хоккеист "Сибири" Самвел Мнацян

Игрок скончался в возрасте 29 лет после продолжительной болезни
Самвел Мнацян Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Самвел Мнацян
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 6 октября. Бывший защитник новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В июле 2018 года у Мнацяна была диагностирована опухоль позвоночника. В течение полугода спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге.

"Не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг, Самвелу было 29 лет. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, партнерам, всем, кто знал Самвела Мнацяна", - говорится в сообщении.

Мнацян выступал за владивостокский "Адмирал" в 2015-2018 годах, после чего подписал двухлетний контракт с "Сибирью". Всего в КХЛ игрок провел 183 матча, набрав 13 (4 шайбы + 9 передач) очков.

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