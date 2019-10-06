"Питтсбург" разгромил "Коламбус" в матче НХЛ. Малкин получил травму

ТАСС, 6 октября. "Питтсбург" обыграл "Коламбус" со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Патрик Хорнквист (22-я и 50-я минуты), Маркус Петтерссон (25), Джаред Маккан (29, 36), Крис Летанг (40) и Тедди Блюгер. У проигравших отличились Зак Веренски (27) и Густав Нюквист (55).

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин во втором периоде получил повреждение в силовом единоборстве у борта, покинул площадку и больше в игру не вернулся. Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков (16 минут на площадке) закончил матч с показателем полезности "-2". В составе "Коламбуса" дебютную игру в НХЛ провел 25-летний латвийский голкипер Элвис Мерзликин, он отразил 31 бросок из 38.

"Питтсбург" одержал первую победу в сезоне и набрал два очка, в первой игре клуб проиграл "Баффало" (1:3). "Коламбус" потерпел второе поражение подряд на старте сезона.

В следующем матче "Питтсбург" 9 октября примет "Виннипег", "Коламбус" днем ранее дома сыграет с "Баффало".