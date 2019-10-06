Вратарь Бобровский одержал первую победу в составе клуба НХЛ "Флорида"

ТАСС, 6 октября. "Флорида" обыграла "Тампу" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (30-я, 32-я и 41-я минуты) и Ноэль Акьяри (33). У проигравших отличились Джемел Смит (37), Стивен Стэмкос (47) и Мэтью Джозеф (56).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35 и одержал первую победу в составе клуба, в который перешел минувшим летом на правах свободного агента. Он был признан третьей звездой матча, первой стал Хоффман, второй - Джонатан Юбердо (три результативные передачи). Форвард "Флориды" Евгений Дадонов (18 минут 48 секунд на площадке) результативными действиями не отметился. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 24 броска из 28, форвард гостей Никита Кучеров (20 минут 16 секунд) и защитник Михаил Сергачев (15 минут 36 секунд) закончили матч без набранных очков.

Соперники провели второй матч подряд друг с другом на старте сезона, в первой игре сильнее оказалась "Тампа" - 5:2

В следующем матче "Флорида" 9 октября примет "Каролину", "Тампа" сыграет с ней 7 октября.