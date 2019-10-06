{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Пять очков Бучневича и Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1, хет-триком отметился Мика Зибанежад
Павел Бучневич и Артемий Панарин AP Photo/ Bill Kostroun
Описание
Павел Бучневич и Артемий Панарин
© AP Photo/ Bill Kostroun

ТАСС, 6 октября. "Оттава" проиграла "Рейнджерс" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (7-я, 30-я и 33-я минуты) и российский форвард Артемий Панарин (43), который за 18 минут 3 секунды на льду также записал на свой счет результативную передачу. У проигравших отличился Брэди Ткачук (13).

Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич (16 минут 34 секунды на льду) трижды точно ассистировал партнерам по команде и был признан второй звездой матча, первой стал Зибанежад, третьей - Ткачук. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32. Форвард "Оттавы" Артем Анисимов (13 минут 22 секунды) и защитник клуба Никита Зайцев (24 минуты 35 секунд) не отметились результативными действиями.

"Рейнджерс" одержали вторую победу подряд на старте сезона. "Оттава" потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче "Рейнджерс" 12 октября примут "Эдмонтон", "Оттава" днем ранее дома сыграет с "Сент-Луисом".

НХЛ
Вратарь Бобровский одержал первую победу в составе клуба НХЛ "Флорида"
"Флорида" обыграла "Тампу", в воротах которой стоял Андрей Василевский, со счетом 4:3
Читать полностью