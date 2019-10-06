Шутов назвал марафон на чемпионате мира самым крутым стартом в карьере

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Российский марафонец Федор Шутов считает марафон на чемпионате мира в Дохе самым крутым стартом в своей карьере. Об этом он рассказал журналистам после забега.

Шутов занял 35-е место, отстав от победителя Лелисы Десисы из Эфиопии на 8 минут 18 секунд. Чемпион преодолел 42 км за 2 часа 10 минут 40 секунд.

"Для меня это 15-й марафон, и если оценивать по нервному напряжению, то он точно на первом месте, потому что это самый крутой старт, в котором мне доводилось участвовать, - я первый раз выступил на чемпионате мира, - сказал Шутов. - Были в моей карьере марафоны тяжелее, но по причине того, что неграмотно раскладывался по дистанции. В результате так накрывало, что жить не хотелось, сегодня разложился грамотней".

На протяжении всего чемпионата мира марафонцы и ходоки жаловались на невыносимые погодные условия, в которых проходят соревнования. Из-за высокой температуры воздуха и влажности в Дохе было очень душно. Но в день мужского марафона погодные условия значительно улучшились.

"Опыт предыдущих стартов очень сильно помог. Заметил, что все команды были очень подготовленными, особенно японцы, которые профессионально подошли к делу, не зря они "выкосили" здесь всю ходьбу. У них и кепки со льдом были, и какие-то примочки. Холодная вода очень сильно помогала по дистанции", - отметил он.

"Я здесь четвертый день, чувствуется, что погода стала лучше. Хотя я прилетел из дома, где было плюс 3", - добавил Шутов, заметив, что перед стартом рассчитывал на попадание в число 30 сильнейших.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. Шутов был заключительным российским участником турнира. Всего в заявку на чемпионат вошли 30 российских легкоатлетов, которые по причине дисквалификации национальной федерации выступали в нейтральном статусе.