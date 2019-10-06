В "Сибири" до последнего надеялись на выздоровление хоккеиста Мнацяна

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Генеральный менеджер новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" Кирилл Фастовский рассказал, что в команде до последнего момента надеялись, что защитник Самвел Мнацян сумеет вылечиться от рака и вернуться на лед.

Игрок скончался в возрасте 29 лет. В июле 2018 года у Мнацяна была диагностирована опухоль позвоночника. В течение полугода спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге.

"Этим (организацией перевозки в Россию и похоронами, - прим. ТАСС) занимается его семья, которая там находится. Со стороны клуба мы сделаем все необходимое. Всегда есть надежда, она умирает последней. Мы надеялись до последнего", - сказал Фастовский.

Генменеджер также сообщил, что ближайший матч команды с московским "Динамо" начнется с минуты молчания, а игроки выйдут на лед с траурными повязками.