Испанский мотогонщик Марк Маркес стал шестикратным чемпионом MotoGP

ТАСС, 6 октября. Испанец Марк Маркес из "Хонды" досрочно завоевал шестой титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Маркес финишировал первым в гонке 15-го этапа сезона в Таиланде. Его ближайший преследователь в борьбе за титул итальянец Андреа Довициозо из "Дукати" пришел к финишу четвертым. После гонки в Таиланде в активе Маркеса стало 325 очков в общем зачете, что сделало его недосягаемым для Довициозо, который набрал 215 очков.

Маркес занимал первое или второе место на всех этапах, в которых участвовал в этом сезоне, он пропустил лишь одну гонку. В календаре MotoGP осталось еще четыре этапа.

26-летний Маркес завоевал шестой титул в своем седьмом сезоне в MotoGP. Также на его счету два титула в младших классах чемпионата. В нынешнем году он одержал девять побед. Маркес занимает третье место в истории по количеству титулов MotoGP, чаще чемпионат выигрывали только итальянцы Джакомо Агостини (8) и Валентино Росси (7).