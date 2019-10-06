Пятикратный чемпион ОИ биатлонист Фуркад примет решение о своей карьере в 2020 году

ТАСС, 6 октября. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад примет решение о своей дальнейшей карьере в апреле 2020 года. Слова 31-летнего спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на RMC.

На чемпионате мира 2019 года Фуркад не сумел завоевал ни одной медали. В общем зачете сезона-2018/19 он занял 12-е место, впервые с сезона-2011/12 не выиграв Большой хрустальный глобус.

"В апреле 2020 года я приму решение - заканчивать карьеру или же готовиться к Олимпиаде. Но когда тренируюсь, я не задумываюсь об этом, думаю только о предстоящем сезоне. Какие стоят цели? Побеждать в течение всей зимы, хорошо выступить на чемпионате мира и в общем зачете Кубка, хочу начать новый сезон с такими амбициями", - сказал Фуркад.

При этом французский биатлонист исключил возможность того, что он продолжит карьеру после 2022 года. "Я точно знаю, что буду бегать максимум до 2022 года. К тому времени мне будет уже 33 года, я испытаю в биатлоне все, а вокруг будет еще много неизведанного. Я хочу изучить и другие сферы жизни, а также проводить больше времени с детьми", - добавил он.

Фуркад также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, 11-кратным чемпионом мира, 10-кратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также Фуркад является семикратным обладателем Большого хрустального глобуса, что является абсолютным рекордом.