Лахиялов: ПФЛ вряд ли разрешит ФК "Анжи" и "Легион-Динамо" играть на одном стадионе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) вряд ли позволит махачкалинским клубам "Анжи" и "Легион-Динамо" принимать матчи третьего по силе дивизиона российского футбола на одном стадионе. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал президент "Легион-Динамо" Шамиль Лахиялов, который в качестве игрока в общей сложности на протяжении 6,5 лет выступал за "Анжи".

В ночь на воскресенье пресс-атташе "Анжи" Сергей Расулов в на своей странице в Twitter сообщил о том, что 6 октября команда, скорее всего, проведет последний матч на "Анжи-Арене". Он отметил, что в Дагестане есть еще только один стадион, соответствующий требованиям - это арена "Динамо" в Махачкале, на которой команда выступала в чемпионате России до декабря 2012 года. В настоящее время на стадионе с натуральным газоном, вместимость которого составляет 15 200 зрителей, играет "Легион-Динамо".

"Я и футбольный клуб не являемся собственниками стадиона "Динамо", мы лишь арендаторы, - сказал Лахиялов. - Но, в принципе, мы готовы к тому, что придем и будем договариваться с руководством стадиона. Проблема в том, что у нас календарь так составлен - мы с "Анжи" и домашние и гостевые игры проводим в одно время; если бы мы были разведены, тогда не вопрос. А сейчас календарь под нас вряд ли кто-то будет менять".

"Одновременное выступление клубов "Легион-Динамо" и "Анжи" на стадионе "Динамо" маловероятно? Я не знаю. Возможно, лига разрешит, чтобы в один день играла одна команда, а на следующий день - другая. Но такой практики нигде не было, вряд ли разрешат", - добавил президент "Легион-Динамо".

"Игра 14-го тура (запланирована на 19 октября - прим. ТАСС) у нас должна быть на выезде с "Анжи". У нас есть устная договоренность о том, что, скорее всего, мы с ними поменяемся кругами и будем принимать их", - отметил Лахиялов.

По итогам сезона-2018/19 "Анжи" вылетел из Российской премьер-лиги, но не сумел пройти лицензирование для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги, после чего был вынужден заявиться в третий по силе дивизион российского футбола - ПФЛ. После 11 туров "Анжи" занимает 15-е место в зоне "Юг", набрав пять очков (после штрафа на шесть очков со стороны Российского футбольного союза (РФС) на основании предписания дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) из-за задолженности по зарплате перед игроком Янником Боли - прим. ТАСС). "Легион-Динамо", набрав 13 очков, располагается на 11-й позиции. До матча с "Легион-Динамо" "Анжи" предстоит провести два матча - 6 октября на "Анжи-Арене" команда должна сыграть со СКА из Ростова-на-Дону, а 12 октября на выезде встретиться с "Махачкалой", которая принимает соперников на одном из резервных полей "Анжи-Арены".