Клишина: дисквалификация Салазара шокировала легкоатлетическую общественность США

ДОХА, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дисквалификация тренера Альберто Салазара шокировала легкоатлетическую общественность США. Об этом ТАСС рассказала российская легкоатлетка Дарья Клишина, которая уже много лет живет и тренируется в Америке.

1 октября стало известно, что Салазар, бывший тренер четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на 5000 м и 10000 м Мо Фара, дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Его коллега эндокринолог Джеффри Браун получил аналогичное наказание.

"Об этом я впервые узнала даже не из СМИ, первыми заговорили сами американцы, для них это было шоком. Не так часто такие скандалы выносятся на публику, особенно когда дисквалифицируют на четыре года тренера, у которого в учениках достаточно громкие имена", - сказала Клишина.

"Но в США выстроена другая система: если у нас все идет через федерацию, то там очень много личных тренеров, которые никак не связаны с федерацией. Они все работают отдельно, кто-то в колледже, кто-то в университете, кто-то отдельно в клубе, и не связаны между собой, как у нас. Так что там каждый отвечает сам за себя. И там шок от того, что столь известный человек оказался в такой ситуации", - добавила спортсменка, которая по причине травмы не сумела выступить в прыжках в длину на чемпионате мира в Дохе.

Салазар и Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.