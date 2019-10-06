Вратарь ХК "Витязь" Самонов пропустит порядка 10 дней

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вратарь хоккейного клуба "Витязь" Александр Самонов выбыл из строя на срок чуть больше недели. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

В субботу "Витязь" дома уступил "Спартаку" со счетом 1:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На 49-й минуте Самонов получил травму в результате столкновения с двумя хоккеистами, не смог продолжить игру и покинул площадку при помощи врачей. Вместо него вышел на площадку Илья Ежов. Самонов является лучшим среди вратарей КХЛ по коэффициенту надежности в текущем сезоне.

"Самонов пропустит где-то 10 дней", - сказал Варицкий.

Также второй матч подряд в составе "Витязя" пропустил лучший снайпер и бомбардир команды Александр Семин. "У Семина тоже травма, пока не можем сказать сроки восстановления, точного диагноза нет. Выбыл на неопределенный срок", - отметил генменеджер "Витязя".

"Витязь" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка после 13 встреч. Ранее после победы 3 октября над действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА подмосковный клуб обновил клубный рекорд по количеству побед подряд (10). В следующем матче "Витязь" в гостях встретится с рижским "Динамо" 7 октября.