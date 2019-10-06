"Зенит" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".

Голами в составе "Зенита" отметились капитан команды Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63). Автогол на счету полузащитника "Зенита" Олега Шатова (58).

Азмун был признан лучшим игроком встречи, он сумел отличиться в РПЛ впервые с 28 июля, когда он забил на 11-й секунде встречи против "Оренбурга" (2:0) в третьем туре.

На 14-й минуте матча поле из-за травмы был вынужден покинуть защитник "Зенита" Эмануэль Маммана, вместо него вышел Шатов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак оставил в запасе голкипера сборной России Андрея Лунева, ворота защищал Михаил Кержаков, он провел первый матч в нынешнем сезоне РПЛ.

"Зенит" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. "Урал" продлил серию без побед до трех матчей, команда идет на девятом месте, имея в активе 14 очков. 13-й тур состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" примет "Ростов", "Урал" на выезде сыграет с "Тамбовом", обе встречи пройдут 19 октября.