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Футбол в России

"Зенит" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".

Голами в составе "Зенита" отметились капитан команды Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63). Автогол на счету полузащитника "Зенита" Олега Шатова (58).

Азмун был признан лучшим игроком встречи, он сумел отличиться в РПЛ впервые с 28 июля, когда он забил на 11-й секунде встречи против "Оренбурга" (2:0) в третьем туре.

На 14-й минуте матча поле из-за травмы был вынужден покинуть защитник "Зенита" Эмануэль Маммана, вместо него вышел Шатов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак оставил в запасе голкипера сборной России Андрея Лунева, ворота защищал Михаил Кержаков, он провел первый матч в нынешнем сезоне РПЛ.

"Зенит" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. "Урал" продлил серию без побед до трех матчей, команда идет на девятом месте, имея в активе 14 очков. 13-й тур состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" примет "Ростов", "Урал" на выезде сыграет с "Тамбовом", обе встречи пройдут 19 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1282221-626
2ЦСКА1181218-825
3Локомотив1172218-1023
4Ростов1172220-1423
5Краснодар1172223-1223
6Уфа1243511-1115
7Арсенал1142513-1614
8Оренбург1242617-1914
9Урал1242618-2614
10Крылья Советов1242617-1614
11Рубин124268-1614
12Спартак1142512-1314
13Сочи1233610-1512
14Ахмат123368-1712
15Динамо122468-1410
16Тамбов1222810-198

 

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