"Зенит" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене".
Голами в составе "Зенита" отметились капитан команды Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63). Автогол на счету полузащитника "Зенита" Олега Шатова (58).
Азмун был признан лучшим игроком встречи, он сумел отличиться в РПЛ впервые с 28 июля, когда он забил на 11-й секунде встречи против "Оренбурга" (2:0) в третьем туре.
На 14-й минуте матча поле из-за травмы был вынужден покинуть защитник "Зенита" Эмануэль Маммана, вместо него вышел Шатов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак оставил в запасе голкипера сборной России Андрея Лунева, ворота защищал Михаил Кержаков, он провел первый матч в нынешнем сезоне РПЛ.
"Зенит" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. "Урал" продлил серию без побед до трех матчей, команда идет на девятом месте, имея в активе 14 очков. 13-й тур состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" примет "Ростов", "Урал" на выезде сыграет с "Тамбовом", обе встречи пройдут 19 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|12
|8
|2
|2
|21-6
|26
|2
|ЦСКА
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|3
|Локомотив
|11
|7
|2
|2
|18-10
|23
|4
|Ростов
|11
|7
|2
|2
|20-14
|23
|5
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|23-12
|23
|6
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|7
|Арсенал
|11
|4
|2
|5
|13-16
|14
|8
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|9
|Урал
|12
|4
|2
|6
|18-26
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|4
|2
|6
|17-16
|14
|11
|Рубин
|12
|4
|2
|6
|8-16
|14
|12
|Спартак
|11
|4
|2
|5
|12-13
|14
|13
|Сочи
|12
|3
|3
|6
|10-15
|12
|14
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|8-17
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|12
|2
|2
|8
|10-19
|8