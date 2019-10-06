Прыгуну Иванюку было легче выступать на ЧМ в присутствии соотечественника Акименко

"Скажу про себя - у меня были осечки на 2,33, и ребята, а не зрители подстегнули прыгать выше. Из-за того, что мы были вдвоем, было немного легче, могли держаться друг за друга", - сказал Иванюк.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк признался, что ему было легче соревноваться из-за присутствия в финале турнира соотечественника Михаила Акименко. Об этом он рассказал журналистам по прилете в Москву.

Иванюк вспомнил обстановку во время финала. "На чемпионате мира было много свободных мест, некоторые кресла даже затянули баннерами, но на финалах в прыжках в высоту билеты сделали бесплатными, так что трибуны были полными. Стадион был полон - это было нечто. Михаил не даст соврать, непривычно, когда арабы хлопали, если мы не брали высоту, но мы были к этому готовы", - подчеркнул он.

"Мы друг другу были соперники, с Михаилом не ожидали такой прыти от хозяина чемпионата [Мутаза Эсса] Баршима - он смог после таких травм выйти и показать сумасшедший результат. Для нас было бы некрасиво обыгрывать его дома", - добавил он.

Нас спрашивали, можно ли пронести российские флаги на стадион

Акименко отметил, что ему было тяжело выступать без своего тренера, не приехавшего в Доху. "Тренера не хватало, не хватало подсказок, которые должны были быть. Он [тренер] недоволен", - отметил спортсмен.

Иванюк же отметил, что присутствие его тренера ему помогло.

"Практически весь длинный сезон я выступал без тренера, и на этот старт хотел поехать с ним, потому что чувствовал, что может быть момент, когда мне понадобится его помощь. И это случилось: была заминка, одному не подходил разбег, судьи начали импровизировать, двигать сектор. У меня был из-за этого сбой, и тренер своим присутствием помог. Общались на руках, он не мог меня слышать, но он меня поддержал", - сказал Иванюк.

Награждение призеров чемпионата мира в прыжках в высоту было перенесено на следующий день из-за того, что большинство зрителей после соревнований покинули арену.

"Хотелось уехать пораньше, но получилось, что мы задержались в Дохе на сутки. Но по факту нас награждали два раза, послевкусие растянулось, не знаю, как для Миши. И нам удалось вдвоем пробежать круг почета по стадиону, это не одному выходить в микст-зону с криком "ура". А так прошли вдвоем гордо по всему стадиону", - вспомнил Иванюк.

"Видели российские флаги - спасибо тем, кто пришел нас поддержать, таких было много. Даже писали личные сообщения в соцсетях, спрашивали - можно ли пронести флаги на трибуны. Это было здорово", - добавил он.