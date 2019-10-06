{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Саммельвуо: для сборной России было важно победить египтян после двух поражений на КМ

По словам главного тренера, особенно болезненным стал проигрыш австралийцам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мужской сборной России по волейболу было необходимо одержать победу над командой Египта после двух поражений на Кубке мира. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Туомас Саммельвуо, слова которого приводит пресс-служба турнира.

В воскресенье сборная России обыграла команду Египта (3-1). Россияне одержали победу на турнире после поражений от команд Австралии (2-3) и Бразилии (0-3). После пяти матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице.

"Я доволен, потому что на нас давил результат после того, как мы потерпели два поражения, особенно болезненным стал проигрыш команде Австралии, поэтому я рад за всю команду и всех игроков, для нас было важно добиться результата в сегодняшнем матче. Думаю, это была наша лучшая игра на подаче", - сказал Саммельвуо.

"Конечно, мы хотим выиграть как можно больше матчей. Впереди будет несколько непростых соперников, затем будет игра против хозяев турнира - команды Японии. Поэтому нам нужно будет справиться с усталостью и нагрузкой на игроков и двигаться дальше", - добавил он.

В Кубке мира принимают участие 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится один раз в четыре года с 1965 года. Действующим победителем является сборная США. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету сборных России, Бразилии и США.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Футболист "Зенита" Смольников пропустит три недели из-за травмы
Игрок получил травму в матче против "Бенфики"
Читать полностью