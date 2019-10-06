Саммельвуо: для сборной России было важно победить египтян после двух поражений на КМ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мужской сборной России по волейболу было необходимо одержать победу над командой Египта после двух поражений на Кубке мира. Такое мнение высказал главный тренер национальной команды Туомас Саммельвуо, слова которого приводит пресс-служба турнира.

В воскресенье сборная России обыграла команду Египта (3-1). Россияне одержали победу на турнире после поражений от команд Австралии (2-3) и Бразилии (0-3). После пяти матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице.

"Я доволен, потому что на нас давил результат после того, как мы потерпели два поражения, особенно болезненным стал проигрыш команде Австралии, поэтому я рад за всю команду и всех игроков, для нас было важно добиться результата в сегодняшнем матче. Думаю, это была наша лучшая игра на подаче", - сказал Саммельвуо.

"Конечно, мы хотим выиграть как можно больше матчей. Впереди будет несколько непростых соперников, затем будет игра против хозяев турнира - команды Японии. Поэтому нам нужно будет справиться с усталостью и нагрузкой на игроков и двигаться дальше", - добавил он.

В Кубке мира принимают участие 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится один раз в четыре года с 1965 года. Действующим победителем является сборная США. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету сборных России, Бразилии и США.