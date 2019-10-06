Шляхтин: легкоатлеты России сумели достичь на ЧМ очень хорошего результата вопреки всему

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российским легкоатлетам пришлось непросто на чемпионате мира в Дохе из-за ситуации с дисквалификацией национальной федерации, но с учетом всех трудностей они сумели достичь очень хорошего результата. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Последним российским участником чемпионата мира был марафонец Федор Шутов, который выступил в ночь с субботы на воскресенье и занял 35-е место. Российские легкоатлеты завоевали шесть медалей. Золото на счету Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом) и Марии Ласицкене (прыжки в высоту), серебряные награды завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Михаил Акименко (прыжки в высоту) и Василий Мизинов (ходьба), бронза - у Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

"Мне не хотелось бы сейчас выделять кого-то, - заметил Шляхтин. - Это была одна команда, каждый выступил в меру своих возможностей. Не надо забывать, что наши спортсмены преодолели немало препятствий на пути в Катар, пройдя множество фильтров будучи нейтральными атлетами. И вопреки жесточайшему давлению мы сумели добиться очень хорошего результата и превзойти показатели предыдущего чемпионата мира, который проходил два года назад в Лондоне (одна золотая и пять серебряных наград - прим. ТАСС).

"Но обольщаться не стоит, впереди еще очень много работы. Совсем скоро стартует чемпионат мира среди военнослужащих (соревнования пройдут с 18 по 27 октября в Китае - прим. ТАСС). В состав сборной России войдут и легкоатлеты, которые имеют допуск на международные старты. В легкоатлетическом турнире у нас будет, к сожалению, неполноценная команда, но я уверен, что наши легкоатлеты сумеют принести своей стране медали", - продолжил глава ВФЛА.

О деньгах

Шляхтин рассказал, что ВФЛА рассмотрит вопрос материального поощрения призеров чемпионата мира, несмотря на тяжелое финансовое положение из-за санкций со стороны международной федерации.