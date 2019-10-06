Борзаковский: чемпионат мира по легкой атлетике сопровождали странные судейские решения

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе сопровождали странные судейские решения, создавшие прецеденты, у которых могут быть плохие последствия. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Во время чемпионата мира испанец кубинского происхождения Орландо Ортега получил бронзовую награду чемпионата мира по легкой атлетике на дистанции 110 м с барьерами несмотря на то, что финишировал пятым. Апелляционный комитет удовлетворил жалобу, посчитав, что завоевать награду Ортеге помешал бежавший по соседней дороге олимпийский чемпион из Ямайки Омар Маклеод. Дополнительную бронзу турнира получил и польский метатель молота Войцех Новицкий, который с помощью видеоповтора указал на то, что венгр Бенси Халаш во время выполнения "бронзовой" попытки вышел за пределы сектора. Поляк заявил, что это нанесло ему моральную травму и он не сумел улучшить свой результат с оставшихся пяти попыток. В итоге апелляционный комитет тоже присудил ему медаль.

"Это прецедент [в истории с Ортегой], которым они открыли "ящик Пандоры", - сказал Борзаковский. - То же самое произошло в метании молота. Спорных ситуаций на этом чемпионате вообще много".

Главный тренер сборной России обратил внимание и на то, что в толкании ядра новозеландцу Томасу Уолшу неправильно засчитали заступ, что также могло повлиять на распределение мест. "Странные судейские решения на этом чемпионате мира. Это неправильно, надо судить объективно", - отметил он.

Не учли мнение спортсменов

Также Борзаковский заявил, что организаторы чемпионата мира не позаботились о создании благоприятных условий для проведения марафонов и соревнований по спортивной ходьбе. Большинство наград чемпионата мира было разыграно на Международном стадионе Халифа, который оборудован кондиционерами, в то время как марафонцы и ходоки вынуждены были соревноваться на улице при высокой температуре и повышенной влажности, в условиях духоты.