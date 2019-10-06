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Футбол в России

Александр Медведев: "Зенит" мог забить больше трех мячей в ворота "Урала" в матче РПЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" в выездном матче 12-го тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала" мог одержать более крупную победу. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" в воскресенье на "Екатеринбург-Арене" одержал победу над "Уралом" со счетом 3:1.

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"Я бы не стал называть игру простой, потому что при счете 2:0 нам пришлось обороняться. "Урал" забил, а счет 2:1, как мы знаем, очень шаткий. Хорошо, что забили третий мяч, хотя могли и больше, потому что соперник предоставил много пространства, которым можно было воспользоваться. 3:1 - заслуженная победа, потому что команда хорошо атаковала и контролировала мяч", - сказал Медведев.

Также гендиректор "Зенита" высказался о первом с июля голе нападающего Сердара Азмуна. Безголевая серия иранского форварда, который помимо мяча в ворота "Урала" отметился результативной передачей, в РПЛ насчитывала 702 минуты. "Я ему накануне игры сказал, чтобы один забил и один отдал. Он выполнил, значит прислушивается", - отметил гендиректор "Зенита".

Благодаря победе над "Уралом" "Зенит" набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. По итогам 12-го тура петербуржцы могут упустить лидерство, поскольку ниже располагаются ЦСКА (25 очков), "Локомотив", "Краснодар" и "Ростов" (по 23 очка), у которых есть игра в запасе. "Лидером таблицы приятно быть даже несколько часов. Но давайте дождемся окончания тура и посмотрим, кто на каком месте будет", - резюмировал Медведев.

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