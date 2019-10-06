Похороны скончавшегося от рака в Германии хоккеиста Мнацяна пройдут в Омске

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Церемония прощания и похороны российского хоккеиста Самвела Мнацяна, скончавшегося в субботу в возрасте 29 лет от опухоли позвоночника в Германии, пройдут в Омске. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Шуми Бабаев.

Болезнь у бывшего защитника новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" была диагностирована в июле 2018 года, спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге.

"Похороны и прощание с Самвелом пройдут в Омске. В настоящий момент решается, как и когда тело будет отправлено в Россию. Думаю, это может занять около недели, может быть, чуть больше", - сообщил Бабаев.

Мнацян родился в Омске, в сезоне-2009/10 выступал в молодежной хоккейной лиге за "Омских Ястребов". В КХЛ он играл за "Барыс" (2012-2013), "Нефтехимик" (2013-2015), "Адмирал" (2015-2018), после чего подписал двухлетний контракт с "Сибирью". Всего в лиге игрок провел 183 матча, набрав 13 очков (4 шайбы + 9 результативных передач). Все матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания в память о Самвеле Мнацяне.