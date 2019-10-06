{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Игнатьев: "Локомотив" стал играть осторожно после пропущенного гола от "Арсенала"

Московский клуб победил тульскую команду со счетом 2:1

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Локомотива" стали действовать осторожно после пропущенного мяча от тульского "Арсенала" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Об этом журналистам рассказал защитник железнодорожников Владислав Игнатьев.

Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1. Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте, но спустя две минуты позволили сопернику отыграться, отличился Эванс Кангва. По ходу встречи повреждения получили игроки "Локомотива" Федор Смолов и Бенедикт Хёведес, а также форвард "Арсенала" Евгений Луценко.

На эту тему
Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Арсеналом" в матче РПЛ

"Тяжелые погодные условия, много игр, игроки получают травмы. Забили по одному голу и начали осторожно играть, хорошо, что до перерыва отличились и получилось добиться победы. Надо было до конца доиграть момент с пропущенным голом, Кангва убежал за спину", - отметил Игнатьев.

Впервые с 31 августа на поле появился полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук, заменивший Смолова. Миранчук стал автором победного гола. В составе железнодорожников из-за дисквалификации отсутствовал полузащитник Гжегож Крыховяк
"У нас были моменты, чтобы забить больше, но "Арсенал" тоже был опасен, - сказал защитник "Локомотива" Мацей Рыбус. - Крыховяк - важный игрок для нас, который много забивает и отдает голевых передач, но сегодня пришлось играть без него, и самое главное, что мы победили. Сегодня самое главное три очка. Для Леши [Миранчука] сегодня первый матч после травмы, тяжело после такого перерыва входить в игру, но он с каждой встречей будет прибавлять".

В следующем туре "Локомотив" 18 октября на выезде проведет матч против грозненского "Ахмата", "Арсенал" двумя днями позднее примет "Сочи".

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Денисенко надеется, что смог порадовать родных на "Карате1 - Премьер-лиги" в Москве
Спортсмен выиграл бронзу турнира
Читать полностью