Игнатьев: "Локомотив" стал играть осторожно после пропущенного гола от "Арсенала"

Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1. Хозяева поля открыли счет на 9-й минуте, но спустя две минуты позволили сопернику отыграться, отличился Эванс Кангва. По ходу встречи повреждения получили игроки "Локомотива" Федор Смолов и Бенедикт Хёведес, а также форвард "Арсенала" Евгений Луценко.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Локомотива" стали действовать осторожно после пропущенного мяча от тульского "Арсенала" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Об этом журналистам рассказал защитник железнодорожников Владислав Игнатьев.

"Тяжелые погодные условия, много игр, игроки получают травмы. Забили по одному голу и начали осторожно играть, хорошо, что до перерыва отличились и получилось добиться победы. Надо было до конца доиграть момент с пропущенным голом, Кангва убежал за спину", - отметил Игнатьев.

Впервые с 31 августа на поле появился полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук, заменивший Смолова. Миранчук стал автором победного гола. В составе железнодорожников из-за дисквалификации отсутствовал полузащитник Гжегож Крыховяк

"У нас были моменты, чтобы забить больше, но "Арсенал" тоже был опасен, - сказал защитник "Локомотива" Мацей Рыбус. - Крыховяк - важный игрок для нас, который много забивает и отдает голевых передач, но сегодня пришлось играть без него, и самое главное, что мы победили. Сегодня самое главное три очка. Для Леши [Миранчука] сегодня первый матч после травмы, тяжело после такого перерыва входить в игру, но он с каждой встречей будет прибавлять".

В следующем туре "Локомотив" 18 октября на выезде проведет матч против грозненского "Ахмата", "Арсенал" двумя днями позднее примет "Сочи".