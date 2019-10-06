Около 800 учащихся приняли участие в выполнении нормативов ГТО в Казани

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Около 800 учащихся 11-х классов казанских школ приняли участие в выполнении нормативов ГТО в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил куратор ВФСК ГТО в Казани Артур Сабитов.

Акция проходила на стадионе "Казань-Арена" в рамках казанского полумарафона, ученики выполняли нормативы в беге на 2 и 3 километра.

"Выполнение нормативов проходило на отдельных дистанциях, - сказал Сабитов. - В 11:10 по московскому времени был старт у девушек на два километра, в 11:40 - у юношей на три километра. Участвовали ребята из 11-х классов, порядка 800 человек, потому что это самая мотивированная группа учащихся, им нужно в этом году выполнить нормативы ГТО, так как за знак отличия учебные заведения добавляют дополнительные баллы при поступлении. И я думаю, что мы с этой задачей справились на твердую пятерку".