"Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение от "Вулверхэмптона" в матче АПЛ

ТАСС, 6 октября. Футболисты "Манчестер Сити" уступили "Вулверхэмптону" со счетом 0:2 в домашнем матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере.

Дубль в матче оформил нападающий "Вулверхэмптона" Адама Траоре (80-я и 94-я минуты).

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков после восьми матчей. Лидирует "Ливерпуль", набравший 24 очка. На третьем месте идет лондонский "Арсенал" (15). "Вулверхэмптон" с 10 очками занимает 11-е место.

Последний раз "Манчестер Сити" проигрывал на домашнем стадионе во всех турнирах 22 декабря 2018 года, тогда клуб из Манчестера уступил "Кристал Пэлас" со счетом 2:3 в матче чемпионата Англии.

Матчи девятого тура АПЛ пройдут после паузы на игры национальных команд, "Манчестер Сити" сыграет на выезде против "Кристал Пэлас", а "Вулверхэмптон" на домашнем поле примет "Саутгемптон". Обе встречи состоятся 19 октября.