{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по легкой атлетике

Президент IAAF Коу заявил, что спорт неотделим от политики

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций отметил, что спорт никогда не был тормозом социальных, политических или культурных изменений
Себастьян Коу AP Photo/Hassan Ammar
Описание
Себастьян Коу
© AP Photo/Hassan Ammar

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу считает, что спорт неотделим от политики. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной окончанию чемпионата мира в Дохе.

Чемпионат мира по легкой атлетике впервые проходит на Ближнем Востоке. Турнир, длившийся десять дней, завершится в воскресенье, 6 октября.

"Вы никогда не разделите спорт и политику, - сказал Коу, отвечая на вопрос о нарушении прав человека в Катаре. - Я никогда не говорил, что можно отделить политику от спорта, они являются частью жизни. Я говорил о том, что есть баланс и он очень ясен. А спорт никогда не был тормозом социальных, политических или культурных изменений".

По причине дисквалификации национальной федерации, которая длится с ноября 2015 года, российские легкоатлеты в Дохе соревнуются в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе подвергается критике за отсутствие зрителей на трибунах и экстремальные погодные условия, в которых проводились соревнования в марафоне и спортивной ходьбе.

Теги
Коу, СебастьянЧМ по легкой атлетике
Летние олимпийские виды спорта
Денисенко надеется, что смог порадовать родных на "Карате1 - Премьер-лиги" в Москве
Спортсмен выиграл бронзу турнира
Читать полностью