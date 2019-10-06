Президент IAAF Коу заявил, что спорт неотделим от политики

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу считает, что спорт неотделим от политики. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной окончанию чемпионата мира в Дохе.

Чемпионат мира по легкой атлетике впервые проходит на Ближнем Востоке. Турнир, длившийся десять дней, завершится в воскресенье, 6 октября.

"Вы никогда не разделите спорт и политику, - сказал Коу, отвечая на вопрос о нарушении прав человека в Катаре. - Я никогда не говорил, что можно отделить политику от спорта, они являются частью жизни. Я говорил о том, что есть баланс и он очень ясен. А спорт никогда не был тормозом социальных, политических или культурных изменений".

По причине дисквалификации национальной федерации, которая длится с ноября 2015 года, российские легкоатлеты в Дохе соревнуются в нейтральном статусе.

Чемпионат мира в Дохе подвергается критике за отсутствие зрителей на трибунах и экстремальные погодные условия, в которых проводились соревнования в марафоне и спортивной ходьбе.