Кениец Черуйот стал чемпионом мира в беге на 1500 м

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Кенийский бегун Тимоти Черуйот завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике на дистанции 1500 м. Соревнования проходят в Дохе.
23-летний кениец преодолел дистанцию за 3 минуты 29,26 секунды. Вторым стал алжирец Тауфик Махлуфи (3.31,38), который показал свой лучший результат в сезоне, третье место занял поляк Марцин Левандовский (3.31,46), который установил национальный рекорд. Россияне не принимали участие в данном виде программы.
На счету Черуйота также серебряная награда мирового первенства 2017 года , серебряная медаль Игр Содружества. Кроме того, он является двукратным серебряным призером чемпионатов Африки.
Первое место в общекомандном зачете занимает сборная США, в активе американских спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (5-2-3), третье - Ямайки (3-4-2). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда.
Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|11
|10
|4
|25
|2
|Кения
|5
|2
|3
|10
|3
|Ямайка
|3
|4
|2
|9
|4
|Китай
|3
|3
|3
|9
|5
|Эфиопия
|2
|4
|1
|7
|6
|Команда нейтральных атлетов
|2
|3
|1
|6
|7
|Великобритания
|2
|3
|0
|5
|8
|Япония
|2
|0
|1
|3
|9
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2
|10
|Польша
|1
|1
|3
|5