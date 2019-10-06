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ЧМ по легкой атлетике

Кениец Черуйот стал чемпионом мира в беге на 1500 м

Вторым стал алжирец Тауфик Махлуфи, третье место занял поляк Марцин Левандовский

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Кенийский бегун Тимоти Черуйот завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике на дистанции 1500 м. Соревнования проходят в Дохе.

23-летний кениец преодолел дистанцию за 3 минуты 29,26 секунды. Вторым стал алжирец Тауфик Махлуфи (3.31,38), который показал свой лучший результат в сезоне, третье место занял поляк Марцин Левандовский (3.31,46), который установил национальный рекорд. Россияне не принимали участие в данном виде программы.

На счету Черуйота также серебряная награда мирового первенства 2017 года , серебряная медаль Игр Содружества. Кроме того, он является двукратным серебряным призером чемпионатов Африки.

Первое место в общекомандном зачете занимает сборная США, в активе американских спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (5-2-3), третье - Ямайки (3-4-2). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда.

Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США1110425
2Кения52310
3Ямайка3429
4Китай3339
5Эфиопия2417
6Команда нейтральных атлетов2316
7Великобритания2305
8Япония2013
9Нидерланды2002
10Польша1135

 

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