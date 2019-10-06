Кениец Черуйот стал чемпионом мира в беге на 1500 м

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Кенийский бегун Тимоти Черуйот завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике на дистанции 1500 м. Соревнования проходят в Дохе.

23-летний кениец преодолел дистанцию за 3 минуты 29,26 секунды. Вторым стал алжирец Тауфик Махлуфи (3.31,38), который показал свой лучший результат в сезоне, третье место занял поляк Марцин Левандовский (3.31,46), который установил национальный рекорд. Россияне не принимали участие в данном виде программы.

На счету Черуйота также серебряная награда мирового первенства 2017 года , серебряная медаль Игр Содружества. Кроме того, он является двукратным серебряным призером чемпионатов Африки.

Первое место в общекомандном зачете занимает сборная США, в активе американских спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (5-2-3), третье - Ямайки (3-4-2). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награда.

Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.