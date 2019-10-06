Лукас Сантос: ЦСКА будет бороться за чемпионство, несмотря на поражение от "Ростова"

Полузащитник согласился с мнением о том, что второй мяч, забитый перед перерывом, повлиял на игроков армейского клуба

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА, несмотря на поражение от "Ростова" в матче 12-го тура чемпионата России, продолжит участвовать в чемпионской гонке. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал бразильский полузащитник армейцев Лукас Сантос. ЦСКА в воскресенье на "ВЭБ-Арене" потерпел поражение от "Ростова" (1:3) в матче 12-го тура чемпионата России. После этой встречи красно-синие опустились с первого на четвертое место, лидером премьер-лиги стала команда из Ростова-на-Дону.

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"Мы все раздосадованы из-за того, что потеряли лидерство, но мы отдаем себе отчет в том, что у нас очень хороший потенциал, - сказал Сантос. - Команда достаточно мощная и боевая, поэтому мы сумеем восстановить потерянные позиции. Это всем очевидно". "В перерыве меня не было в раздевалке, я разминался, потому что должен был выйти на поле в начале второго тайма. Поэтому не присутствовал во время разговора [главного тренера с командой], но уверен в том, что он поговорил с ребятами относительно того, что нужно предпринять, чтобы переломить ход матча в нашу сторону. Во время этой паузы (на матчи сборных - прим. ТАСС) мы будем очень сильно работать, разбирать ошибки и таким образом продолжим участвовать в чемпионской гонке. Команда у нас хорошая, уверен, что мы все исправим", - отметил бразильский полузащитник ЦСКА.