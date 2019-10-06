Чептетеи победил в беге на 10000 м на чемпионате мира по легкой атлетике

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Спортсмен из Уганды Джошуа Чептегеи стал победителем в беге на 10000 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

23-летний Чептегеи преодолел дистанцию за 26 минут 48,36 секунды, он показал лучший результат сезона в мире. Вторым стал эфиопский бегун Йомиф Кейельча (26.49,34), который показал свой лучший результат в карьере, третьим - кениец Ронекс Кипруто (26.50,32). Россияне не принимали участия в этой дисциплине.

Чептегеи также является серебряным призером мировых первенств и двукратным чемпионом Игр Содружества.

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная США, в активе американских спортсменов 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место заняла команда Кении (5-2-4), третье - Ямайки (3-4-2). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.