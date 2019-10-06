Тренер Кузнецов в ближайшие дни обсудит свое будущее с руководством ФК "Спартак"

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Спартак" Сергей Кузнецов проведет переговоры с руководством клуба по поводу своего будущего в течение ближайших дней. Об этом Кузнецов рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер" после матча чемпионата России против "Краснодара".

"Спартак" проиграл "Краснодару" в РПЛ в первом матче после ухода тренера Кононова

В воскресенье футболисты "Спартака" со счетом 1:2 проиграли "Краснодару" в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Матч стал первым для красно-белых после отставки Олега Кононова с поста главного тренера команды 29 сентября.

"Ничего не могу сказать сейчас по поводу своего будущего, с руководством не общался. Мы готовили команду к игре. В течение ближайших дней будем разговаривать [с руководством]", - сказал Кузнецов.

В следующем матче "Спартак" на домашнем поле встретится с казанским "Рубином" 19 октября.