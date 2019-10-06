Гренадец Питерс выиграл чемпионат мира по легкой атлетике в метании копья

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Гренадский спортсмен Андерсон Питерс одержал победу в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике. Мировое первенство проходит в Дохе.
21-летний спортсмен показал результат 86,89 м, вторым стал эстонец Магнус Кирт (86,21 м), третьим - немец Йоханнес Феттер (85,37 м). Россияне не принимали участие в данном виде программы.
Также Питерс является бронзовым призером Игр Содружества (2018), победителем Панамериканских игр (2019), бронзовым призером молодежного чемпионата мира среди спортсменов не старше 20 лет (2016).
Первое место в общекомандном зачете досрочно заняла сборная США, в активе американских спортсменов на данный момент 13 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место обеспечила себе команда Кении (5-2-4), третье место занимает сборная Ямайки (3-4-4). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.
Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|12
|11
|4
|27
|2
|Кения
|5
|2
|4
|11
|3
|Ямайка
|3
|4
|3
|10
|4
|Китай
|3
|3
|3
|9
|5
|Эфиопия
|2
|5
|1
|8
|6
|Команда нейтральных атлетов
|2
|3
|1
|6
|7
|Великобритания
|2
|3
|0
|5
|8
|Германия
|2
|0
|4
|6
|9
|Япония
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2