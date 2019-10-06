Гренадец Питерс выиграл чемпионат мира по легкой атлетике в метании копья

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Гренадский спортсмен Андерсон Питерс одержал победу в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике. Мировое первенство проходит в Дохе.

21-летний спортсмен показал результат 86,89 м, вторым стал эстонец Магнус Кирт (86,21 м), третьим - немец Йоханнес Феттер (85,37 м). Россияне не принимали участие в данном виде программы.

Также Питерс является бронзовым призером Игр Содружества (2018), победителем Панамериканских игр (2019), бронзовым призером молодежного чемпионата мира среди спортсменов не старше 20 лет (2016).

Первое место в общекомандном зачете досрочно заняла сборная США, в активе американских спортсменов на данный момент 13 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место обеспечила себе команда Кении (5-2-4), третье место занимает сборная Ямайки (3-4-4). На счету россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.

Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.