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ЧМ по легкой атлетике

Американские бегуньи выиграли эстафету 4 по 400 м на чемпионате мира

Второе место заняла команда Польши, бронзовые награды достались сборной Ямайки

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Женская сборная США завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4 по 400 метров. Соревнования проходят в Дохе.

Американская команда в составе Филисс Фрэнсис, Сидни Маклафлин, Далайлы Мухаммад и Уоделин Джонатас показала время 3 минуты 18,92 секунды, что является лучшим результатом сезона. Второе место заняла команда Польши (3.21,89), бронзовые награды достались сборной Ямайки (3.22,37). Российские спортсменки не принимали участия в данной дисциплине.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике. Топ-10 стран
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США1411429
2Кения52411
3Ямайка35412
4Китай3339
5Эфиопия2518
6Команда нейтральных атлетов2316
7Великобритания2305
8Германия2046
9Япония2013
10Нидерланды2002

 

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