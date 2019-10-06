Американские бегуньи выиграли эстафету 4 по 400 м на чемпионате мира

ДОХА, 6 октября. /ТАСС/. Женская сборная США завоевала золотые награды чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4 по 400 метров. Соревнования проходят в Дохе.
Американская команда в составе Филисс Фрэнсис, Сидни Маклафлин, Далайлы Мухаммад и Уоделин Джонатас показала время 3 минуты 18,92 секунды, что является лучшим результатом сезона. Второе место заняла команда Польши (3.21,89), бронзовые награды достались сборной Ямайки (3.22,37). Российские спортсменки не принимали участия в данной дисциплине.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступали в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|14
|11
|4
|29
|2
|Кения
|5
|2
|4
|11
|3
|Ямайка
|3
|5
|4
|12
|4
|Китай
|3
|3
|3
|9
|5
|Эфиопия
|2
|5
|1
|8
|6
|Команда нейтральных атлетов
|2
|3
|1
|6
|7
|Великобритания
|2
|3
|0
|5
|8
|Германия
|2
|0
|4
|6
|9
|Япония
|2
|0
|1
|3
|10
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2