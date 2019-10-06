Матвеев: футболистам "Краснодара" не хватило сил на концовку матча со "Спартаком"

ТАСС, 6 октября. Игрокам "Краснодара" не хватило сил в концовке матча 12-го тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком". Об этом в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

"Мы играли в довольно хороший футбол в первом тайме. Да, [Маркус] Берг в первом тайме не реализовал еще один момент, но комбинация была хорошей. Неприятно было получить мяч "в раздевалку", можно было бы сыграть спокойнее и уйти на перерыв с более комфортным счетом. В концовке нам немножко не хватило сил, но мы проявили характер, может быть, не хватало концентрации, будем общаться с ребятами, разбираться", - отметил Матвеев.

На 87-й минуте матча главный арбитр Виталий Мешков не зафиксировал фол защитника "Краснодара" Кайо на игроке "Спартака" Лоренсо Мельгарехо. Позднее судья получил сигнал по рации от видеоассистента и показал Кайо желтую карточку, которая стала для него второй. По протоколу, видеоассистент не имеет права вмешиваться в действия судьи, когда речь идет о вынесении предупреждении.

"Мы пытались объяснить, что удаление Кайо нельзя проводить, VAR [система видеоассистента рефери] не может пересматривать эпизод, касающийся желтой карточки. Нас не услышали. Посмотрим, будем ли мы подавать апелляцию", - заключил Матвеев.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после 12 встреч. "Спартак" идет 12-м, имея в активе 14 очков. В следующем туре "Краснодар" 20 октября на выезде проведет матч против московского "Динамо", "Спартак" днем ранее на домашнем поле встретится с казанским "Рубином".