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Футбол в России

Кузнецов: тренеры "Спартака" не ожидали, что Кононов уйдет после проигрыша "Оренбургу"

Встреча с "Оренбургом" стала четвертой подряд, в которой московский клуб проиграл в чемпионате России

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского футбольного клуба "Спартак" не ожидал ухода главного тренера команды Олега Кононова после матча 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Об этом на пресс-конференции после игры с "Краснодаром" рассказал исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Сергей Кузнецов.

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"Спартак" 29 сентября проиграл дома "Оренбургу" со счетом 1:2, после чего Кононов ушел в отставку. В воскресенье красно-белые проиграли в гостях "Краснодару" со счетом 1:2. 

"О приставке "и. о." я не задумывался, мы не ожидали отставки Олега Георгиевича, после игры он сам зашел к команде и объявил об этом. Руководство попросило нас готовить к команду к следующему матчу. У нас действующие контракты, и все решения руководство клуба примет в дальнейшем", - сказал Кузнецов.

Встреча с "Оренбургом" стала четвертой подряд, в которой "Спартак" проиграл в чемпионате России. "Когда "Спартак" проигрывает, то оценка в любом случае негативная. Поэтому было принято такое решение. Думаю, в скором времени руководство нас известит о своем решении", - подчеркнул тренер.

"Спартак" следующий матч проведет дома с казанским "Рубином" 19 октября.

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