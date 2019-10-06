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Футбол в России

Ещенко: футболисты "Спартака" испуганно провели начало матча с "Краснодаром"

Московский клуб уступил на выезде краснодарской команде со счетом 1:2

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" испугались в начале матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Таким мнением с журналистами после встречи поделился защитник красно-белых Андрей Ещенко.

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В воскресенье "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 1:2. Первый мяч забил нападающий краснодарской команды Маркус Берг на третьей минуте.

"Мы испугались в самом начале. Нервы, наверное, не выдержали, у нас много молодых футболистов, у которых еще недостаточно опыта. А время сейчас тяжелое, болельщики то поддерживают, то нет. Что касается прихода Сергея Кузнецова (исполняющего обязанности главного тренера - прим. ТАСС), то мы лишь немного поменяли установку, но серьезных изменений не вносилось", - сказал Ещенко.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 12 встреч. "Спартак" идет 12-м, имея в активе 14 очков.

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