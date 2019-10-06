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Футбол в России

Футболист "Спартака" Ларссон надеется, что приход нового тренера даст уверенности команде

Красно-белые проиграли пять матчей подряд в чемпионате России

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Джордан Ларссон надеется, что появление нового главного тренера в команде зарядит игроков уверенностью. Об этом шведский футболист заявил после матча с "Краснодаром" в 12-м туре чемпионата России.

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В воскресенье "Спартак" проиграл "Краснодару" на выезде со счетом 1:2. После игры предыдущего тура против "Оренбурга" (1:2) 29 сентября пост главного тренера покинул Олег Кононов, исполняющим обязанности наставника команды стал Сергей Кузнецов.

"Надеюсь, что с новым тренером будет больше позитива в команде и уверенности. У нас очень высококвалифицированные футболисты, но нам не хватает уверенности. Сегодня была трудная игра, ребята боролись, но, видимо, этого было недостаточно", - заявил Ларссон.

"Спартак" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков после 12 матчей. Поражение от "Краснодара" стал пятым подряд для красно-белых в текущем сезоне.

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