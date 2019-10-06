Ари: "Спартак" остается сильной командой, несмотря на непростую ситуацию в клубе

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" продолжает представлять угрозу любому сопернику, несмотря на то, что клуб находится в непростой ситуации. Таким мнением с журналистами поделился нападающий "Краснодара" Ари.

"Всегда привычно быть ассистентом, когда выигрываешь, я люблю помогать своей команде, - сказал Ари. - Мы начали матч хорошо, а вот в конце первого тайма был спад. Во второй половине встречи мы улучшили ситуацию, в перерыве главный тренер просил играть как в начале встречи - применять активный прессинг".

Ари выступал за "Спартак" с 2010 по 2013 годы и провел в его составе 110 матчей во всех турнирах, отметившись 29 голами. "Спартак" сейчас находится в непростой ситуации, мы это понимали. Хотя команда все равно остается сильной, несмотря на все трудности. Мы серьезно готовились к матчу против красно-белых", - заключил Ари.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 12 встреч. "Спартак" расположился на 12-й строчке, имея в активе 14 очков.