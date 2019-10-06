Соперник "Локомотива" в ЛЧ "Ювентус" вышел на первое место в чемпионате Италии

ТАСС, 6 октября. Футбольный клуб "Ювентус" на выезде выиграл у "Интера" со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата Италии.

В составе "Ювентуса" отличились Пауло Дибала (4-я минута) и Гонсало Игуаин (80), у "Интера" мяч забил Лаутаро Мартинес (18, с пенальти). "Ювентус" является соперником российского "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Ювентус" возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 19 очков, "Интер" идет на втором месте (18 очков).

В девятом туре "Ювентус" дома сыграет с "Болоньей", встреча пройдет 19 октября. "Интер" на выезде встретится с "Сассуоло" 20 октября. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" примет "Локомотив" 22 октября.

Еще один соперник "Локомотива", испанский "Атлетико" из Мадрида на выезде сыграл вничью с "Вальядолидом" (0:0) в матче восьмого тура чемпионата страны в воскресенье.