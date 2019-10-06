Смоляр рассчитывает выиграть заключительные гонки сезона Еврокубка "Формулы-Рено"

ТАСС, 7 октября. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр рассчитывает выиграть обе гонки заключительного этапа Еврокубка "Формулы-Рено". Комментарий гонщика приводит пресс-служба SMP Racing.

В воскресенье Смоляр стал победителем второй гонки девятого этапа серии, который прошел в Германии. По итогам девяти этапов россиянин занимает третье место в общем зачете, имея в активе 233 балла. Лидирует британец Оскар Пиастри (283 очка), вторым идет француз Виктор Мартинс (269,5).

"Очень приятно одержать победу во второй гонке в Хоккенхайме, - сказал Смоляр. - Сегодня были сложные условия, весь день шел дождь, как во время квалификации, так и во время гонки. В гонке я стартовал со второй позиции в дождь, но понял, что смогу пойти на обгон и выиграть эту гонку, и мне удалось это сделать. Спустя три круга после старта я удачно совершил маневр, обогнал соперника и к финишу уже лидировал с большим отрывом".

"Я очень доволен результатом, мы заработали очки как для командного, так и для личного зачета. Через месяц нас ждет этап в Абу-Даби, будем бороться за победу в двух последних гонках сезона", - добавил 18-летний гонщик.

Заключительный этап сезона пройдет в Абу-Даби с 24 по 26 октября.