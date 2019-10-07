Конте: "Интер" только делает шаги в направлении к "Ювентусу"

ТАСС, 7 октября. "Ювентус" демонстрирует высочайший уровень, "Интер" только начал делать шаги в направлении к нему. Такое мнение высказал главный тренер "Интера" Антонио Конте, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

В воскресенье "Ювентус" обыграл "Интер" со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата Италии.

"Ювентус" продемонстрировал прекрасное нападение. У нас тоже были шансы, но опыт и качество большого клуба обеспечили разницу, - сказал Конте. - В настоящий момент мы не должны сравнивать себя с "Ювентусом", он находятся на другом уровне, во всех смыслах. Мы только делаем первые шаги в направлении к ним".

"Ювентус" возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 19 очков, "Интер" идет на втором месте (18 очков).