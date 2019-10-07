СМИ: злоумышленники обокрали баскетболиста "Оклахомы" Шрёдера в Германии

ТАСС, 7 октября. Злоумышленники похитили деньги и драгоценности на сумму €500 тыс. у немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома", проникнув в его дом в Брауншвейге (Германия). Об этом сообщает издание Spiegel.

По информации источника, воры проникли в дом 26-летнего игрока в субботу ночью, при этом дверь была открыта. Преступники забрали ювелирные украшение и наличные деньги. Злоумышленников разыскивает полиция.

Шрёдер был выбран "Атлантой" под 17-м номером на драфте НБА в 2013 году. В 2018-м он в результате трехстороннего обмена перешел в "Оклахому". Всего в регулярных чемпионатах НБА он провел 431 матч, набирая в среднем 13,4 очка за игру, в плей-офф на его счету 34 встречи, где он в среднем набирал 12,2 очка.