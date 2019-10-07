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Допинг в спорте

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по сентябрь провели более 7,8 тыс. тестирований

В планах агентства взять 11 тыс. допинг-проб в 2019 году

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые девять месяцев 2019 года провело 7808 тестирований, взяв у спортсменов 9273 допинг-пробы. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В сентябре, по словам Пахноцкой, было организовано 605 тестов и взято 727 допинг-проб; в августе - 671 тест и 757 допинг-проб.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м - 13 тыс. Увеличения планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято у спортсменов 9540 проб, в то время как планировалось взять 9 тыс.

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