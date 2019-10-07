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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка гандболистка Ильина приняла решение продолжить карьеру

В июне 2018 года она приостановила выступления из-за травмы позвоночника
Екатерина Ильина Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Екатерина Ильина
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 7 октября. Олимпийская чемпионка разыгрывающая Екатерина Ильина объявила о решении продолжить профессиональную гандбольную карьеру. Комментарий 28-летней спортсменки приводит пресс-служба Федерации гандбола России.

В июне 2018 года Ильина объявила о приостановлении карьеры из-за травмы позвоночника. Спортсменка будет выступать за московский ЦСКА, ранее разыгрывающая играла за тольяттинскую "Ладу", краснодарскую "Кубань" и "Ростов-Дон".

"Восстановление шло непросто, но я получала физическую нагрузку, бегала кроссы, а однажды во Франции поучаствовала в тренировке любительской команды. Я была так счастлива взять мяч в руки, когда вышла на площадку, испытала невероятные эмоции. Параллельно я сдавала тесты, следила за показателями своего здоровья. В итоге после консультаций врачей, когда стала лучше понимать, какие нагрузки мне нужны, как правильно подходить к тренировочному процессу, приняла решение продолжать профессиональную карьеру", - сказала Ильина.

"Меня переполняют эмоции. Хочется вернуться на свой прежний уровень, но понимаю, что лучше делать это постепенно, не форсируя события. Так что сейчас желание только одно - начать тренироваться, вновь почувствовать игру. Конечно, хотелось бы вернуться и в сборную России, но пока не загадываю, важнее приступить к делу, а не говорить громкие слова", - добавила спортсменка.

Ильина является олимпийской чемпионкой 2016 года, чемпионкой мира среди юниорок (2008), трехкратной чемпионкой России (2015, 2017, 2018), двукратной обладательницей Кубка Европейской гандбольной федерации (2014, 2017).

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