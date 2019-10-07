Аргентинский футболист Эсперон скончался после падения с шестого этажа

ТАСС, 7 октября. Аргентинский полузащитник мексиканского футбольного клуба "Атланте" Эсекьель Эсперон скончался в результате падения с шестого этажа. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

По информации издания, инцидент произошел в три часа ночи в воскресенье. Игрок упал с шестого этажа, после чего был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти 23-летнего аргентинца. Отмечается, что Эсперон находился на балконе вместе с друзьями, футболист в определенный момент оперся на перила, но они не были закреплены.

Отмечается, что "Атланте" вместе с аргентинским клубом "Олл Бойз", в котором Эсперон начинал свою карьеру, выразили соболезнования семье и родственникам погибшего.

В прошлом сезоне Эсперон провел за "Атланте" 24 матча, в которых получил 11 желтых карточек. Всего за клуб он сыграл 34 матча во всех турнирах.